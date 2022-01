Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall, Mülleimerbrand, Auto beschädigt

Aalen (ots)

Gaildorf: Auto kommt von Fahrbahn ab

Am Samstag gegen 11:15 Uhr befuhr ein 29 Jahre alter VW Polo-Fahrer die B298 aus Richtung Unterrot in Richtung Reipersberg. Dabei kam er aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dann mit einer Leitplanke. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Gaildorf: Mülleimerbrand

Vermutlich zwei männliche Jugendliche entzündeten am Samstag gegen 18:00 Uhr einen mit Holz verkleideten Mülleimer, indem sie einen brennenden Gegenstand in diesen warfen. Der im Mülleimer befindliche Abfall fing daraufhin Feuer. Passanten bemerkten den Brand und verständigten die Feuerwehr. Diese löschten den Brand. Ein Sachschaden war dank des schnellen Eingreifens nicht entstanden.

Die POlizei Gaildorf bittet um Hinweise auf die zwei Verursacher unter Telefon 07971 95090.

Schwäbisch Hall: Auto beschädigt

Am Samstag zwischen 21:00 Uhr und 23:15 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen auf dem Limpurger Platz geparkten Mercedes, indem er mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Motorhaube des Fahrzeugs zerkratzte. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise auf den Verursacher unter Telefon 0791 400-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell