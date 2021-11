Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

An der Görkenstraße brachen Unbekannte in eine Wohnung im Ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein. Sie hebelten die Balkontür auf und durchsuchten das Schlafzimmer. Mit Bargeld flüchteten sie unerkannt. Der Einbruch ereignete sich am Donnerstag, zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr.

Am Donnerstagabend (21.15 Uhr - 23 Uhr) entwendeten unbekannte Täter einen grauen BMW von der Gräffstraße. Der Wagen war vor dem Haus abgestellt. BOT(troper) Kennzeichen waren angebracht. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Zwischen Donnerstagnachmittag und heute Morgen verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Schule an der Welheimer Straße. Sie hebelten ein Fenster auf und brachen einige Schränke im Gebäude auf. Sie entfernte sich schließlich unerkannt vom Tatort. Entwendet wurde ein Multimedia-Player.

An der Beckstraße hebelten unbekannte Täter die Tür einer Schule auf und betraten auf diese Weise das Gebäude. Sie entwendeten einen Tresor, der auf dem angrenzenden Sportplatz aufgefunden wurde. Das enthaltene Bargeld (niedriger Betrag) war weg. Die Täter flüchteten unerkannt. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 18.30 Uhr, bis heute, 07.05 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

