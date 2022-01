Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: von der Fahrbahn abgekommen, Unfall auf der BAB A6

Aalen (ots)

Schrozberg: Auto von Fahrbahn abgekommen

Am Samstag, gegen 05:50 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger VW-Polo Fahrer die Landesstraße 1022 von Bossendorf in Richtung Leuzendorf. Er verlor auf der schneebedeckten Straße, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Polo und rutschte nach rechts in den Straßengraben. Der 28-jährige wurde dabei glücklicherweise nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Ilshofen: Unfall mit zwei Leichtverletzten auf der A6

Am Sonntagmorgen, gegen 8:15 Uhr, kam es auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen den Anschlussstellen Ilshofen und Schwäbisch Hall auf regennasser Fahrbahn zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Kurz nach der Kochertalbrücke kam der 46-Jährige Unfallverursacher mit seinem Peugeot aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einer rechts neben ihm fahrenden 53-jährigen KIA-Picanto Fahrerin. Dadurch überschlug sich der Peugeot und blieb im Anschluss auf dem Dach liegen. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von 20.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn war bis 09:40 Uhr für Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

