Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mülleimerbrand

Aalen (ots)

Ruppertshofen-Hönig: Mülleimerbrand

Ein Sachschaden von ungefähr 1.500 Euro entstand am Samtsagabend, gegen 21:00 Uhr, in der Werkstatt eines Einfamilienhauses in der Birkenloher Straße. Bei Metallarbeiten kam es zu Funkenflug der kurze Zeit später den Inhalt eines Mülleimers entzündete. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Ruppertshofen, die mit 3 Fahrzeugen und 18 Personen anrückte, hatte der Hobbyhandwerker das Feuer bereits gelöscht. Personen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell