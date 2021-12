Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKr. Breisgau-Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt - Einbrüche in mehrere Schulen

Freiburg (ots)

LKr. Breisgau-Hochschwarzwald, Titisee- Neustadt - In der Nacht von Mittwoch, 08.12.2021 auf Donnerstag, 09.12.2021 wurde in drei Schulen des Schulzentrums in der Hebelstraße und Wilhelm-Sutter-Straße eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf noch nicht bekannte Art und Weise Zutritt ins Innere der Schulen. Dort wurden jeweils gezielt die Sekretariate aufgesucht, in welche man durch brachiale Gewalt eindrang. In den jeweiligen Sekretariaten wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Es wurden unter anderem ein Tablet sowie Bargeld in Höhe von ca. 2.000,00 EUR entwendet. Die bislang unbekannte Täterschaft verursachte ein Sachschaden in allen drei Schulen in Höhe von ca. 10.000,00 EUR.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im genannten Zeitraum im Bereich des Schulzentrums, gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0 in Verbindung zu setzen.

