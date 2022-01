Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkw gegen Fahrrad, Neun PKWs zerkratzt, Gegenstand auf Auto geworfen

Schorndorf: Pkw gegen Fahrrad - Zeugen gesucht

Eine 45-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Samstag, gegen 9:00 Uhr, die Nicolaus-Otto-Straße in Richtung der Bahngleise. Als sie nach rechts in die Heinkelstraße einbog übersah sie den bereits auf der Heinkelstraße fahrenden Fahrradfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer zeigte sich im Gespräch mit der BMW-Fahrerin sehr unkooperativ und verließ, ohne seine Personalien zu hinterlassen, die Unfallstelle. Der Radfahrer, der ca. 30-35 Jahre alt sein soll, ca. 170 cm groß und ein dunkelblaues Regencape trug wird gebeten, sich bei der Polizei Schorndorf unter der Telefonnummer 07181-2040 zu melden.

Leutenbach: Neun Autos zerkratzt

Bislang unbekannte Täter haben am Samstag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr insgesamt neun parkende Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses im Tonweg zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro

Das Polizeirevier Winnenden bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07195/6940.

Fellbach: Gegenstand auf Auto geworfen

Am Sonntagmorgen, gegen 00:30 Uhr, befuhr der 27-Jähriger Fahrer eines weißen Seats die Bühlstraße in Richtung Kleinfeldfriedhof. Auf Höhe eines Autohauses kam ihm ein Kleinwagen entgegen. Der derzeit noch unbekannte Fahrer warf einen Gegenstand auf den Seat, wodurch dieser im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt wurde

Zeugen des Vorfalls sollen sich bitte beim Polizeirevier Fellbach, unter der Telefonnummer 0711/57720, melden.

