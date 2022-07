Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.07.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl aus Handtasche++Verkehrsunfall++

Leer - Diebstahl aus Handtasche

Am 02.07.2022 kam es gegen 12:15 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Mühlenstraße zu dem Diebstahl einer Geldbörse aus einer mitgeführten Handtasche. Die 71-jährige Geschädigte verstaute die Geldbörse nach einem Einkauf in ihrer mitgeführten nicht verschließbaren Handtasche. Unbekannte Täter nutzten einen passenden Moment, um die Geldbörse, samt Bargeld und persönlichen Unterlagen, aus der Tasche zu entwenden. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Uplengen - Verkehrsunfall

Am 03.07.2022 kam es gegen 13:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wiesmoorer Straße/ Kreuzung Neudorfer Straße. Ein 25-jähriger Mann aus Buxtehude befuhr die Neudorfer Straße in Richtung Ockenhausen und missachtete an der Kreuzung zur Wiesmoorer Straße die Vorfahrt eines 71-jährigen Mannes aus Hamm, der in Fahrtrichtung Remels unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich zusammen. Die Fahrzeugführer und ihre jeweiligen Mitfahrerinnen in den Fahrzeugen, eine 25-jährige Frau aus Buxtehude und ihr zweijähriges Kind, sowie eine 70-jährige Frau aus Hamm, wurden bei dem Zusammenprall verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Es erfolgte die Bergung durch Abschleppunternehmen.

