Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Sekundenschlaf verursacht Unfall - Hoher Sachschaden entstand am Freitagmittag bei einem Unfall in Eberhardzell.

Ulm (ots)

Gegen 14:45 Uhr befuhr der 43-jährige Unfallverursacher mit seinem Mercedes die B30 von Bad Waldsee in Richtung Biberach. Auf Höhe Oberessendorf kam er auf Grund Müdigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr ein Verkehrszeichen. In der Folge durchbrach er mit seiner E-Klasse den Zaun eines Automobilgeschäftes. Auf der Außenstellfläche des Geschäftes krachte er dann in zwei ausgestellte Pkw. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12.000 Euro an den ausgestellten Autos. Am Mercedes des 43-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. 1.000 Euro kommen für das Verkehrszeichen hinzu. Das Polizeirevier Biberach nahm den Unfall auf. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

