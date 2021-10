Polizei Düren

POL-DN: Unachtsam über die Straße gelaufen und von Pkw erfasst

Düren (ots)

Mit einer Fahrt ins Krankenhaus endete für eine 44-Jährige der Versuch, trotz Fahrzeugverkehrs die August-Klotz-Straße zu überqueren.

Am 06.10.2021, gegen 12:00 Uhr, hielt eine 50-jährige Frau aus Arnoldsweiler mit ihrem Auto an der für sie Rot zeigenden Ampel an der Einmündung August-Klotz-Straße Ecke Weierstraße an. Nachdem die Ampel von Rot auf Grün wechselte, fuhr die 50-Jährige mit ihrem Pkw los. Genau zu diesem Zeitpunkt rannte eine 44-jährige Frau ohne festen Wohnsitz aus Sicht der Fahrzeugführerin von rechts kommend auf die Fahrbahn und wurde vom Auto erfasst. Durch die Kollision stürzte die Fußgängerin und verletzte sich dabei leicht. Sie konnte nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte.

