Polizei Düren

POL-DN: Ohne gültigen Führerschein Unfall gebaut

Linnich (ots)

Auf der B57 bei Gereonsweiler kam es gestern zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Unfallverursacher besaß keinen gültigen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss.

Gegen 18:20 Uhr befuhren drei Pkw die B57 von Gereonsweiler in Richtung Stetternich. Vor ihnen fuhr ein Traktor. Eine 27-Jährige vergewisserte sich in ihrem Auto, dass die Gegenfahrbahn frei war und setzte an, die zwei vor ihr fahrende Autos und den Traktor zu überholen. Während des Überholvorgangs scherte plötzlich der Fahrer vor ihr, ohne den Blinker gesetzt zu haben, ebenfalls nach links aus, um den Traktor zu überholen. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Frau aus Linnich bremste ab, der 25 Jahre alte Fahrer des Wagens bremste ebenfalls, fuhr dabei jedoch auf das Hecks des dritten Pkw auf und kam dadurch nach rechts von der Straße ab.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes stellte sich jedoch heraus, dass der 25-Jährige, der ohne zu schauen überholen wollte, unter dem Einfluss von Marihuana- und Medikamenteneinfluss stand. Bei genauerem Hinsehen fanden die eingesetzten Polizeibeamten dann noch einen Schlagring im Wagen des Mannes aus Wegberg. Einen gültigen Führerschein konnte er der Polizei nicht vorzeigen.

Er wird sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses von berauschenden Mitteln, einer Straftat gegen das Waffengesetz sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell