POL-DN: Brand in Garage

Niederzier (ots)

Zwei junge Männer hatten Glück im Unglück, als während der Reparatur eines Kleinkraftrads in ihrer Garage ein Brand ausbrach.

Am 06.10.2021, gegen 16:35 Uhr, reparierten ein 28-jähriger Mann aus Niederzier und ein 20-Jähriger aus Inden in der elterlichen Garage am Wohnhaus des Älteren in Niederzier zusammen ein Kleinkraftrad. Als sich der Indener eine Zigarette ansteckte, gerieten auf dem Boden liegende Schmutzlappen in Brand. Der durch den 28-Jährigen hinzugerufene Vater und Besitzer der Garage konnte mit einem Wasserschlauch das Feuer löschen. Die Feuerwehr überprüfte den Brandort und stellte glücklicherweise keine Brandnester mehr fest. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000 Euro, verletzt wurde niemand.

