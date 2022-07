POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.07.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Ladendiebstahl++Diebstahl aus unbewohnten Neubauten++Ford Mondeo beschädigt++

Emden- Ladendiebstahl Am 06.07.2022 teilet die Mitarbeiterin eines Drogeriefachmarktes in der Neutorstraße gegen 10:08 Uhr mit, dass es soeben zu einem Ladendiebstahl in den Geschäftsräumlichkeiten gekommen sei. Eine derzeit unbekannte männliche Person entwendete Marken-Parfum im Wert von 224 Euro und verließ anschließend fluchtartig die Örtlichkeit in Richtung "Zwischen beiden Bleichen". Die 43-jährige Angestellte der Drogerie konnte den Mann wie folgt beschreiben:

- ca. 30.40 Jahre alt - lichtes Haar am Hinterkopf, sonst Glatze - heller Hauttyp - kurze Hose in Camouflage-Optik - schwarze Steppweste - schwarze Schuhe

Einsatzkräfte der Polizei Emden suchte im Rahmen einer Sofortfahndung den Nahbereich ab, konnte aber eine auf die Beschreibung passsende Person nicht ausfindig machen. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Weener - Diebstahl aus unbewohnten Neubauten In der Zeit vom 05.07.2022, 19:00 Uhr bis zum 06.07.2022, 07:30 Uhr kam es in einem Neubaugebiet zwischen der Boenster Straße und der Tichelwarfer Straße zu zwei Diebstählen aus Neubauten und einer weiteren Versuchstat. Aus einem Neubau, bei welchem die Art und Weise des Betretens derzeit noch nicht klar ist, entwendeten die unbekannten Täter diverse Elektrowerkzeuge im Wert von ca. 3000 Euro. Bei einem weiteren noch unbewohnten Haus wirkten die Täter auf ein Fenster ein, durch welches das Gebäude betreten werden konnte. Dort wurde ein weiteres elektrisches Baugerät entwendet. Der Schaden und der Wert des Diebesgutes werden zusammen auf grob 1000 Euro geschätzt. Bei einem weiteren Neubau versuchten die Täter den Zutritt über das Einwirken auf eine Terrassentür zu erlangen. Diese Tat blieb im Versuch stecken. Die Polizei Weener hat alle Tatörtlichkeiten aufgenommen und Spuren gesucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, diese an die Polizei weiterzugeben.

Weener - Ford Mondeo beschädigt

Am 06.07.2022 kam es in dem Zeitraum von 07:15 Uhr bis 09:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Freibades in der Friesenstraße. Ein grauer Ford Mondeo wurde im Bereich der Heckstoßstange durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken linksseitig beschädigt. Die Polizei in Weener bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

