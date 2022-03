POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Müllbehälter in Brand geraten - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 9 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein hochwertiges Pedelec aus einer Tiefgarage in Weinheim. Ein unbekannter Täter verschaffte sich auf bislang ungeklärte Art und Weise Zugang zu der Tiefgarage in der ...

mehr