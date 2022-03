Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges Pedelec aus Tiefgarage gestohlen - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 9 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein hochwertiges Pedelec aus einer Tiefgarage in Weinheim. Ein unbekannter Täter verschaffte sich auf bislang ungeklärte Art und Weise Zugang zu der Tiefgarage in der Freudenbergstraße. Hier entwendete er das Pedelec der Marke Hercules, das die Geschädigte mit einem Schloss an den dortigen Fahrradständer angeschlossen hatte. Zudem montierte der Täter an dem daneben abgestellten weiteren Pedelec das Display ab und ließ es mitgehen. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell