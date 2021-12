Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211214-4-pdnms Fahrradkontrolle in Neumünster

Neumünster (ots)

Zusammen mit der Klaus-Groth-Schule fand am 30.11.2021 mit der Jahrgangsstufe 5 ein Fahrradtag der Polizeistation Mitte statt.

Im Rahmen dieses Fahrradtages wurden den Schülern die Ausstattung eines verkehrssicheren Fahrrades erläutert und deren Funktionen erörtert.

Heute wurden dann durch die Polizeistation Mitte zusammen mit einem Lehrer eine entsprechende Fahrradkontrolle im Rahmen der Schulwegsicherung von 07.00 - 08.00 Uhr an der Klaus-Groth-Schule geplant und durchgeführt.

Während der Kontrollzeit wurden durch vier Beamte der Polizeistation Mitte insgesamt 90 Schüler mit ihren Fahrrädern kontrolliert. Viele der Schüler trugen während ihrer Fahrt einen Helm und eine Warnweste. Bei lediglich einer Schülerin funktionierte die lichttechnischen Einrichtungen nicht. Diese müssen jetzt nachgebessert werden.

So vorbildlich sich die allermeisten Schüler verhielten, so unvernünftig waren leider wieder einige Eltern von den Schülern. Im Rahmen der Fahrradkontrolle fielen acht Fahrzeugführer auf, die sich nicht an die Gebote des ruhenden Verkehrs hielten. Hierbei waren alle Fahrzeugführer Eltern von Schülern der Klaus-Groth-Schule. Gegen zwei Fahrzeugführer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

