Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im Schlaf bestohlen

Kaiserslautern (ots)

Während er schlief, ist einem Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstag sein Handy gestohlen worden. Nach Angaben des 39-Jährigen war er an einer Bushaltestelle in der Logenstraße eingeschlafen, sein Handy lag neben ihm auf der Bank. Als er wieder wach wurde, sei das Mobiltelefon nicht mehr da gewesen.

Es handelt sich um ein Smartphone der Marke Samsung, Modell A21s mit grauem Cover.

Die Tatzeit liegt zwischen 7 und 9 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. |cri

