Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zigaretten bei Einbruch in Tankstelle in Neukalen entwendet

17154 Neukalen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 19.07.2021 gegen 02:50 Uhr informierte ein Sicherheitsunternehmen über die Alarmauslösung in einer Tankstelle im Norden von Neukalen. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Malchin bemerkten bereits beim Eintreffen vor Ort, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum verschafften und zumindest Tabakwaren in noch unbekanntem Wert entwendeten. Durch die Tat wurde ein Sachschaden von geschätzten 2.500 Euro verursacht.

Zur Spurensuche und -sicherung kamen Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg zum Einsatz. Die Spurenauswertung und die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalkommissariataußenstelle Malchin übernommen.

Bürger, die auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994/231224 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

