POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung vor Supermarkt

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr gerieten zwei Personengruppen in der Industriestraße vor einem Supermarkt in Streit. Als ein 53-jähriger Mann zwischen den Streitparteien vermitteln wollte, schlug einer der Beteiligten, ein 19-jähriger Tatverdächtiger, mit der Faust gegen den Kopf des Mannes. Dieser sackte daraufhin kurzzeitig zu Boden, woraufhin der Verdächtige mit zwei weiteren Personen flüchtete. Durch einen Zeugenhinweis konnte die Dreiergruppierung am Bahnhof in Meckesheim durch die Polizei kontrolliert werden. Die Personen räumten gegenüber den Beamten ein, kurz zuvor an einer Auseinandersetzung am Supermarkt beteiligt gewesen zu sein. Die Hintergründe für die Streitigkeiten sind bislang unklar und Teil der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Neckargemünd wegen Körperverletzung.

