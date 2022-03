Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vermutlich in der Zeit von Montagmittag bis Dienstagmorgen brachen ein oder mehrere Täter in ein Gymnasium im Alten Postweg ein und durchwühlten mehrere Schränke - dabei kam es auch zu Sachschäden. Durch das einschlagen einer Glasscheibe in einem kleinen Innenhof gelangten die Einbrecher zunächst in einen Werkraum und durchsuchten anschließend mehrere Schränke im Gebäude. Dabei wurde der Inhalt durchwühlt und mehrere Schranktüren abgerissen. Ob hierbei auch etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1.500 Euro. Das Polizeirevier Neckargemünd konnte mit Unterstützung von Kriminaltechnikern der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg mehrere Spuren am Tatort sichern, die derzeit ausgewertet werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06223 92540 an die ermittelnde Dienststelle zu wenden.

