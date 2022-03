POL-MA: Mannheim-Käfertal: Glastüre eingeworfen - Zeugen gesucht

Hirschberg an der Bergstraße / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Elf beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden der sich mindestens im fünfstelligen Bereich bewegen dürfte - so die Bilanz mehrerer Sachbeschädigungen, die vermutlich in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag verübt in der der Goethestraße wurden. ...

mehr