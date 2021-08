Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Täterfestnahme nach Diebstahl aus Kleidercontainer

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 14:15 Uhr, teilt ein Zeuge telefonisch mit, dass drei Personen aus dem Einschubfach eines in der Neustadter Straße aufgestellten Kleidercontainer Kleidungsstücke herausholen würden. Aufgrund der Personenbeschreibung des Zeugen konnten bereits auf der Anfahrt drei Frauen im Alter von 30-34 Jahren kontrolliert werden. Die Damen führten auch Kleidungsstücke in Plastiktüten mit sich. Das entwendete Diebesgut wurde wieder in den unbeschädigten Kleidercontainer geworfen. Gegen die Frauen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

