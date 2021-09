POL-HB: Nr.: 0656 --Einsätze am Werdersee

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede Zeit: 31.08.21, 21 Uhr, bis 01.09.21, 3 Uhr

Knapp 300 Jugendliche und junge Erwachsene trafen sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Werdersee zu einer so genannten "HOLIDAYS OUT PARTY". Die Stimmung war überwiegend friedlich, einige aggressive Besucher sorgten aber für Einsätze der Polizei.

Die Teilnehmer feierten ausgelassen, verteilt rund um den Badestrand. Lediglich kleinere Gruppen sorgten für Ärger. Vereinzelt wurde Pyrotechnik gezündet und mit einer Schreckschusspistole geschossen. Die Polizistinnen und Polizisten mussten sich dazu um zwei hilflose Personen kümmern, die aufgrund von zu viel Alkoholkonsum nicht mehr gehen konnten. Nach Mitternacht verprügelte eine fünfköpfige Gruppe einen 18-Jährigen und ein weiterer Heranwachsender bekam von einem Unbekannten einen Faustschlag ins Gesicht. Beide junge Männer verletzten sich bei den Attacken leicht. Es wurden Strafanzeigen gefertigt, die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

