Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0657 --Kindersitzkontrolle mit Medienvertretern--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, Paul-Singer-Straße Zeit: 09.09.2021, 07:30 - 08:30 Uhr

Die Polizei nimmt den Schulstart zum Anlass, um Elterntaxis zu kontrollieren und klärt auf, wie die Kleinen sicher im Kindersitz unterwegs sind. Medienvertreter und Medienvertreterinnen sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

In der Woche nach dem Schulbeginn am Donnerstag, den 09.09., in der Zeit zwischen 07:30 - 8:30 Uhr findet die Präventionsaktion in der Paul-Singer-Straße, an der dortigen Grundschule statt. Polizisten werden Autofahrer ansprechen und Kindersitze kontrollieren. Ebenso führen die Einsatzkräfte gemeinsam mit einem Fachmann für Kindersitze vom ADAC Weser-Ems e.V. Präventionsgespräche zum Thema "Kindersitze und Sicherungsmöglichkeiten im Auto" durch. Ziel der Aktionen ist, den Schulweg für die Kleinen sicherer zu machen.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass zahlreiche Eltern ihre Kinder in Mitfahrgemeinschaften zu den Schulen befördern lassen. In vielen Fällen wird dabei nicht die angepasste Kindersitzeinrichtung genutzt. Immer wieder wird unterschätzt, wie wichtig die richtige Handhabe von Rückhaltesystemen ist. Mit der korrekten Sitzhaltung und dem angepassten Gurt können Unfallfolgen reduziert werden.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter können sich direkt beim Präventionszentrum der Polizei Bremen per E-Mail praeventionszentrum@polizei.bremen.de anmelden. Weitere Hinweise und Publikationen zu diesen Themen sind ebenfalls im Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, erhältlich.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell