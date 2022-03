Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Keyless-Go Fahrzeug entwendet - Festnahme

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Immer wieder kommt es - nicht nur in der Region, sondern bundesweit - zu Diebstählen mit Fahrzeugen, die mit einem sog. "Keyless-Go" bzw. Keyless-Entry" System ausgestattet sind. Bei dem Phänomen, das immer wieder in den Fokus kriminalpolizeilicher Ermittlungen gerät, haben es die Täter auf hochwertige Fahrzeuge abgesehen und suchen dabei gezielt nach Autos, die in der Nähe oder unmittelbar vor den Wohnhäusern der Besitzer geparkt sind. Grund hierfür ist, dass sich der Fahrzeugschlüssel meist, wenn auch hinter verschlossener Wohnungstüre, in der Nähe befindet und die Täter mit spezieller Technik das ausgehende Signal nutzen können um das Fahrzeug zu entriegeln.

So gelang es einem 53-Jährigen in der Nacht von Freitag auf Samstag das Keyless-Go-System eines BMW-Sportwagen in der Hohen Straße zu überbrücken. Anschließend entwendete er das knapp 30.000 Euro teure Auto, an dem er noch andere Kennzeichen anbrachte. Diese hatte der Mann kurz zuvor in einem Nachbarort entwendet. Noch bevor der Besitzer den Diebstahl seines Pkw bemerkte, fiel der BMW mit den falschen Kennzeichen in den Fokus einer Polizeikontrolle in Dresden. Nachdem der Fahrer, der 53-Jährige Tatverdächtige, keinen Besitznachweis oder gar den Fahrzeugschlüssel vorweisen konnte, wurde dieser unverzüglich festgenommen und kam anschließend in Untersuchungshaft. Der Sportwagen kann nun wieder an seinen Besitzer, der noch am selben Tag vom Diebstahl und der Sicherstellung seines Wagens erfuhr, ausgehändigt werden.

Wie Sie ihr "Keyless-Go-Fahrzeug" am besten schützen:

Legen Sie den Schlüssel, wenn möglich, nicht in der Nähe der Haus-oder Wohnungstüre ab.

Falls doch, dann schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen ab (z.B.durch den Kauf spezieller Behältnisse). Machen Sie dazu den Selbsttest am Fahrzeug.

Achten Sie stets auf verdächtige Fahrzeuge und Personen in Ihrer Nachbarschaft und rufen Sie im Zweifel die Polizei.

Sie können auch bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges sowie bei der Fachwerkstatt Ihres Vertrauens nachfragen, ob und welche weitere Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Weitere Informationen, wie Sie Ihr Fahrzeug richtig sichern, erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de sowie bei den regionalen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen.

Betroffene werden wiederum gebeten, so schnell wie möglich die Polizei zu verständigen und den Autodiebstahl anzuzeigen.

