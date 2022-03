Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Ausgebrannter Motorroller aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen meldete ein Zeuge in Waibstadt einen ausgebrannten Motorroller. Der Zeuge fand der ausgebrannten und total zerstörten Motorroller neben dem Basketballfeld in der Straße "Unteres Lohhaus". Das Fahrzeug lag direkt neben dem Spielfeld, alle Kunststoff- und Gummiteile waren aufgrund des Brandes geschmolzen oder verbrannt. Auch angrenzende Sträucher und eine Metallsitzbank auf dem Basketballplatz waren in Mitleidenschaft gezogen worden. Aufgrund des Kennzeichens konnte der Fahrzeugbesitzer ermittelt werden. Dieser gab an, dass das Fahrzeug zwischen Freitag, 25.03.2022 und Samstag, 26.03.2022 durch unbekannte Täter entwendet worden war.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

