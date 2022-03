Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: E-Scooter als Hindernis auf Radweg abgelegt - Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal (ots)

Ein unbekannter Täter hatte in der Nacht von Sonntag auf Montag im Stadtteil Käfertal einen E-Scooter verkehrsgefährdend mitten auf einem Radweg abgelegt. Der Roller wurde offenbar im Laufe der Nacht auf dem Radweg unterhalb des Brückenbauwerks in Höhe des Verkehrsknotens Waldstraße/B44/Frankenthaler Straßen auf dem Radweg in einer schlecht einzusehenden Kurve abgelegt. Gegen 1.30 Uhr befuhr ein 35-jähriger Radfahrer den Weg, nahm den Roller zu spät wahr und stürzte, nachdem er diesen überfahren hatte, auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich schwere Verletzungen in Form von Knochenbrüchen an der Schulter und der Hand zu. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr durch den Polizeiposten Mannheim-Waldhof dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher des Verkehrshindernisses geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

