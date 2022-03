Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Autos mutwillig zerkratzt - Zeugen gesucht!

Hirschberg an der Bergstraße / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Elf beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden der sich mindestens im fünfstelligen Bereich bewegen dürfte - so die Bilanz mehrerer Sachbeschädigungen, die vermutlich in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag verübt in der der Goethestraße wurden. Ein Anwohner stellte demnach am Samstag an seinem Pkw, sowie an zehn weiteren Geparkten fest, dass bei diesen auf der rechten Fahrzeugseite ein X oder sterngleiches Symbol eingeritzt wurde. Der Polizeiposten Schriesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die ebenfalls Beschädigungen an ihren Fahrzeugen festgestellt haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel.: 06203 61301 an die Ermittler zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell