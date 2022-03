POL-VER: Auffahrunfall nach Unaufmerksamkeit

Landkreis Verden (ots) - Rüttelplatte gestohlen Langwedel/Etelsen. In der Nacht auf Dienstag entwendeten Diebe von einer Baustelle an der Etelser Straße eine Rüttelplatte. Der Polizei liegen keine Täterhinweise vor. Einen Tatzusammenhang zu einem Diebstahl einer weiteren Rüttelplatte in Achim/Uesen in derselben ...

mehr