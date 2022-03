Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Radfahrerin verletzt ++ Auffahrunfall fordert zwei Verletzte ++ Zusammenstoß auf der B74 ++ Verletzt und hoher Sachschaden ++

Landkreis Osterholz (ots)

Radfahrerin verletzt

Ritterhude. Bei einem Verkehrsunfall auf der Stader Landstraße (B74) wurde am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr eine 45-jährige Radfahrerin verletzt. Die Frau war auf dem Radweg in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs, als eine 32-jährige VW-Fahrerin den Parkplatz eines Verbrauchermarktes verlassen wollte und die Vorfahrt der Radfahrerin missachtete. Durch den Zusammenstoß erlitt die 45-Jährige leichte Verletzungen. Gegen die Autofahrerin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Schwanewede/Meyenburg. Zwei Personen wurden am Dienstag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Schwaneweder Straße (L134) leicht verletzt. Eine 20-jährige Skoda-Fahrerin war in Richtung Meyenburg unterwegs, als sie eine vor ihr fahrende und verkehrsbedingt abbremsende 45-jährige VW-Fahrerin übersah und auffuhr. Dadurch verletzte sie die 45-Jährige und dessen 15-jährige Mitfahrerin, woraufhin die Polizei gegen die Fahranfängerin ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung einleitete. An den Pkw entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Zusammenstoß auf der B74

Hambergen. Auf der Bremer Straße (B74) prallten am Dienstag gegen 17 Uhr zwei Pkw zusammen. Ein 24-jähriger Autofahrer bog von dem Sophie-Tietjen-Ring auf die B74 ein, dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der B74 in Richtung Bremen fahrenden und bevorrechtigten 37-jährigen Mercedes-Fahrer. Beide Pkw wurden beschädigt und mussten daher abgeschleppt werden.

Verletzt und hoher Sachschaden

Osterholz-Scharmbeck. Eine verletzte Person sowie hoher Sachschaden - dies ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Bremerhavener Heerstraße (L135) am Dienstag gegen 17:30 Uhr. Eine 50-jährige Fiat-Fahrerin war in Richtung Bremerhaven unterwegs. Als sie nach links abbiegen wollte, wurde sie von einem 41-jährigen Hyundai-Fahrer überholt. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch beträchtlicher Sachschaden an beiden Pkw entstand. Die 50-Jährige wurde anschließend mit leichten Verletzungen in eine Klinik gefahren.

