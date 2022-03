Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Rüttelplatte gestohlen ++ Diebe entwenden Rüttelplatte ++ 450 Liter Diesel abgezapft ++ Mit Rettungshubschrauber abtransportiert ++

Landkreis Verden (ots)

Rüttelplatte gestohlen

Langwedel/Etelsen. In der Nacht auf Dienstag entwendeten Diebe von einer Baustelle an der Etelser Straße eine Rüttelplatte. Der Polizei liegen keine Täterhinweise vor. Einen Tatzusammenhang zu einem Diebstahl einer weiteren Rüttelplatte in Achim/Uesen in derselben Nacht schließen die Beamten nicht aus. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04232/934910 bei der Polizeistation Langwedel zu melden.

Diebe entwenden Rüttelplatte

Achim/Uesen. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen eine Rüttelplatte von einer Baustelle an der Brückenstraße. Für den Abtransport der Baumaschine dürften die Diebe ein Fahrzeug genutzt haben. Einen Tatzusammenhang zu einem Diebstahl einer weiteren Rüttelplatte in Langwedel/Etelsen in derselben Nacht schließen die Beamten nicht aus. Die Polizei Achim ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

450 Liter Diesel abgezapft

Verden/Walle. Auf den Diesel im Tank eines an der Waller Heerstraße geparkten Lkws haben es in der Nacht auf Dienstag unbekannte Diebe abgesehen. Sie öffneten das Tankdeckelschloss gewaltsam und zapften anschließend rund 450 Liter Sprit ab. Danach flüchteten sie unerkannt mit ihrer flüssigen Beute. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Mit Rettungshubschrauber abtransportiert

Verden. Nach einem Verkehrsunfall auf der A27 am Dienstag gegen 16 Uhr musste die alleinbeteiligte Unfallbeteiligte mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Die 23-jährige war mit einem Seat in Richtung Walsrode unterwegs, als sie zwischen den Anschlussstellen Goldbach und Verden-Nord aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Am Kleinwagen entstand wie auch an der Schutzplanke Sachschaden. Der Seat musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell