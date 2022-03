POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Zigarettenautomat aufgebrochen

Verden. Unbekannte Täter öffneten in der Nacht auf Montag am Verdener Bahnhof einen Zigarettenautomaten gewaltsam. Anschließend entwendeten die Diebe diverse Zigarettenschachteln sowie Bargeld. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Werkzeug gestohlen

Langwedel. Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter auf einer Baustelle an der Großen Straße mehrere Baucontainer auf. Danach erbeuteten sie diverse Baumaschinen und Werkzeuge, mit denen sie unerkannt flüchten konnten. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Zwei Verletzte

Achim. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Badenerholz (K6) erlitten am Montag gegen 16:30 Uhr zwei Frauen leichte Verletzungen. Eine 32-jährige Mercedes-Fahrerin war auf der K6 in Richtung Baden unterwegs. Als sie verkehrsbedingt abbremste, bemerkte dies nachfolgende eine 57-jährige Mazda-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Durch die Kollision wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt, sie mussten daher in Kliniken gefahren werden. An den Autos entstand beträchtlicher Sachschaden. Gegen die Unfallverursacherin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Lagerhalle

Schwanewede. Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag brachen unbekannte Täter in eine Lageralle An der Landesgrenze ein. Nach Aufhebeln eines Fensters gelangten sie in das Gebäude und stahlen hier elektronische Werkzeuge. Anschließend flüchteten die Diebe mit ihrer Beute unerkannt. Die Polizei Osterholz ermittelt nun wegen schweren Diebstahls. Hinweise möglicher Zeugen nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

21-Jährige leicht verletzt

Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße wurde am Montag gegen 13:15 Uhr eine 21-jährige Audi-Fahrerin leicht verletzt. Eine 62-jährige Ford-Fahrerin war aus Bremen kommend in Richtung Falkenberger Landstraße unterwegs, als die 21-Jährige vor ihr verkehrsbedingt abbremsen musste. Die 62-Jährige bremste zu spät, fuhr auf und schob den Audi noch auf einen davor befindlichen Citroen einer 41-Jährigen. Alle drei Pkw wurden beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

