POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Mountainbiker schlägt zu - Polizei sucht Zeugen

Verden. Die Polizei sucht einen Mountainbike-Fahrer, der am Sonntag gegen 14 Uhr einen 78-jährigen Mann grundlos geschlagen und dadurch leicht verletzt hat. Der Senior war mit seiner Frau zu Fuß im Stadtwald nahe dem Brunnenweg unterwegs, als sich der unbekannte Radfahrer vom Brunnenweg kommend näherte und dem Mann im Vorbeifahren mit der Faust gegen den Hals schlug. Anschließend fuhr der Mountainbike-Fahrer wortlos weiter in den Wald hinein. Das vom Täter benutzte Fahrrad war schwarz, hatte auffällig breite Reifen und war aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit möglicherweise ein E-Bike. Der Schläger trug dunkle Kleidung, eine verspiegelte Brille und einen blauschwarzen Helm. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Im Verbrauchermarkt bestohlen

Achim. Erneut trieben Taschendiebe ihr Unwesen in einem Verbrauchermarkt. Am Freitagnachmittag kaufte eine 78-jährige Kundin in einem Markt an der Embser Landstraße ein, dabei hatte sie ihre Handtasche samt Geldbörse am Rollator hängen. Diese Gelegenheit nutzten die unbekannten Diebe und entwendeten das Portmonee in einem unbeobachteten Moment. Von den Tätern und dem Diebesgut fehlt jede Spur. Die Polizei rät, Wertgegenstände stets in verschlossenen Innentaschen eng am Körper zu tragen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Schwanewede/Hinnebeck. Am Sonntag kam es gegen 17 Uhr an der Straße Up´n Kamp zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Aus bislang noch ungeklärter Ursache entwickelte sich das Feuer im Carport, in dem ein Audi untergestellt war. Ein Anwohner sowie der Hausbewohner selbst versuchten noch, die Flammen mit Feuerlöschern und Gartenschlauch zu löschen, was aber nicht zum Erfolg führte. Ersten Erkenntnissen zufolge detonierte noch eine im Carport befindliche Gasflasche, bevor die Flammen auf das angrenzende Einfamilienhaus und letztlich auf dessen Dachstuhl übergriff. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und löschte den Brand schließlich ab. Der Hausbewohner wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht, weitere Verletzte waren nicht zu beklagen. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich. Das Wohnhaus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Während des Brandes befand sich bereits eine spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz am Brandort. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Polizeikommissariat Osterholz geführt.

Nach Unfall: Polizei sucht Tankwagen

Worpswede. Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 20 Uhr auf der Teufelsmoorstraße (L153) sucht die Polizei nach einem Milchtankwagen. Ein 19-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespannes war auf der L153 in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs, als er von dem unbekannten Fahrer des Milchtankwagens überholt wurde. Dabei kamen sich die Fahrzeuge so nahe, dass der 19-Jährige nach rechts auswich, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet der Anhänger des 19-Jährigen in den Seitenraum und stürzte um. Der junge Mann blieb dabei unverletzt, es entstand jedoch beträchtlicher Sachschaden. Der Anhänger musste aus dem Graben geborgen werden. Dabei war es erforderlich, dass die Straßenmeisterei die Straße zeitweise absperren musste. Der unbekannte Fahrer des Tankwagens setzte seine Fahrt fort, daher ermittelt die Polizei Osterholz nun wegen Unfallflucht und sucht nach möglichen Zeugen. Hinweise zum Milchtankwagen nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 auf.

