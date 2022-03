Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 12.03.2022

Landkreise Verden und Osterholz-Scharmbeck (ots)

Bereich Verden

Es liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

Bereich Achim

Achim. Diebstahl in einem Eisenwaren-Fachgeschäft - Am Freitagnachmittag kam es in einem Eisenwaren-Fachgeschäft in der Innenstadt von Achim zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter nutzte die kurzzeitige Abwesenheit einer Mitarbeiterin aus und entwendete aus einer im Verkaufsraum im Bereich des Verkaufstresens gelagerten Handtasche eine Geldbörse sowie ein Smartphone der Geschädigten. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen vermutlich jugendlichen männlichen Täter mit schlanker Statur und einer Größe von etwa 170 bis 175 Zentimetern. Die Person habe dunkelbraune Haare mit einem sogenannten "Boxerschnitt" gehabt. Die Seiten seien sehr kurz rasiert gewesen, wobei das Deckhaar lang gewesen sei. Der vermeintliche Täter habe eine schwarze Winterjacke ohne Kapuze, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an den Seiten und schwarze Turnschuhe getragen. Die Person habe akzentfrei deutsch gesprochen und ein europäisches Erscheinungsbild gehabt. Zur Fluchtrichtung bzw. zu Fluchtmitteln konnten keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Worpswede. Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person - Am Freitagnachmittag befuhr ein 51-jähriger Fahrzeugführer die Osterweder Straße in Richtung Hüttenbusch und musste in Höhe der dortigen Tankstelle verkehrsbedingt warten, da ein weiterer Verkehrsteilnehmer nach links auf das Gelände der Tankstelle einbiegen wollte. Aus Unachtsamkeit fuhr ein 56-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf. Durch den Aufprall wurde der 51-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbreit. Es entstand ein Schaden von rund 16000 Euro.

Worpswede. Trunkenheit im Verkehr - Am späten Freitagabend kontrollierten Beamte der Polizei Osterholz in der Bergstraße einen 31-jährigen Fahrzeugführer eines Ford. Während der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Verkehrsunfallflucht - Am frühen Freitagabend kommt ein Sattelzug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn der A27 in Höhe Langwedel ab und kollidiert mit den dortigen Außenschutzplanken. Der Fahrer setzt die Fahrt trotz des Unfalles weiter fort, kann im Rahmen der Fahndung jedoch durch die Polizei gestellt werden. Den 23- jährigen Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren, sein Führerschein wurde einbehalten.

Fahren unter Drogeneinfluss - Am Freitagabend wurde ein auf der A 1 bei Oyten in Fahrtrichtung Hamburg fahrender Pkw aus den Niederlanden kontrolliert. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel stellten fest, dass der 23-jährige Fahrer den Pkw unter Drogeneinfluss geführt haben dürfte. Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Zudem konnten im Fahrzeug Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Fahren unter Alkoholeinfluss und Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis - Ein Pkw, der am frühen Samstagmorgen auf der A27 in Richtung Cuxhaven unterwegs war, erregte die Aufmerksamkeit der Beamten auf Grund auffälliger Fahrweise. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die 28-jährige Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Zusätzlich besteht der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da sich die Fahrzeugführerin seit mehreren Jahren in Deutschland aufhält, die ausländische Fahrerlaubnis jedoch nicht hat umschreiben lassen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

