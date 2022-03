Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Baustellencontainer ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Zwei Leichtverletzte und erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen ++ 19-Jähriger schwerverletzt ++

Landkreis Verden (ots)

Einbruch in Baustellencontainer

Achim. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen mehrere Container im Baustellenbereich in der Gaswerkstraße und in der Embser Landstraße auf. Die Täter stahlen diverse Werkzeuge aus den Containern und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei Achim sucht unter 04202/9960 nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Achim. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen vergangenem Freitag, 04.03.2022, und Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus ein. Nachdem sie gewaltsam eine Terrassentür überwunden hatten, entwendeten sie den ersten Informationen zufolge jedoch keine Wertsachen. Der Sachschaden wird dennoch mit rund 800 Euro beziffert. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Zwei Leichtverletzte und erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Verden. Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von fast 30.000 Euro. So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles in der Thedinghauser Straße vom Donnerstagnachmittag. Im Zuge der Arbeiten an der Unfallstelle musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden, sodass es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Nach ersten Informationen war eine 78-Jährige in einem Ford von der Alten Dorfstraße auf die Thedinghauser Straße gefahren und hatte dabei jedoch einen Opel eines 51-Jährigen übersehen, der zu dem Zeitpunkt auf der Thedinghauser Straße aus Fahrtrichtung Verden kam und bevorrechtigt war. Durch den folgenden Aufprall geriet der 51-Jährige mit dem Opel auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem VW eines 39-Jährige, der aus Fahrtrichtung Blender kam. Die 78-Jährige und ein 23-Jähriger Insasse aus dem VW verletzten sich leicht und wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

19-Jähriger schwerverletzt

Achim. Am Donnerstagvormittag verletzte sich ein 19-Jähriger auf einem Motorrad bei einem Verkehrsunfall in der Feldstraße ersten Informationen zufolge schwer. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW wollte demnach von der Feldstraße nach links in die Bergstraße einbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 19-Jährigen auf einem Motorrad. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass es zur Kollision kam. Der Sachschaden wird mit rund 8.000 Euro beziffert.

