POL-VER: KORREKTUR: Einbruch in Gasthaus ++ Pkw prallen aufeinander ++

Landkreis Verden (ots) - Oyten. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der A1 in Höhe Oyten verletzten sich zwei Personen leicht. Eine 22-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Informationen soll ein unbekannter Fahrer eines Sattelzuges in Fahrtrichtung Hamburg vom rechten auf den Mittelfahrstreifen zum Überholen ausgeschert sein. Eine 22-Jährige in einem Mazda war zu ...

