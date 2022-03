POL-VER: Verkehrsunfall auf der A1 in Höhe Oyten

Landkreis Verden (ots) - Bei drei Demonstrationen war die Polizei am Montag zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr in Verden und Ottersberg im Einsatz. Alle Versammlungen waren im Vorfeld bei den zuständigen Versammlungsbehörden angemeldet worden. In beiden Orten fand je eine Demonstration gegen die geltenden Corona-Maßnahmen und in Verden eine Veranstaltung für das ...

mehr