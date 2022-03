POL-VER: Polizei im Einsatz - Demonstrationen im Landkreis Verden

Landkreis Osterholz (ots) - 85-Jährige bestohlen Schwanewede. Unbekannte Täter stahlen am Sonntagabend Schmuck aus dem Wohnhaus einer 85-Jährigen. Nach ersten Erkenntnissen bat ein unbekannter Täter in Begleitung zweier unbekannter Kinder Hilfe bei der Gartenarbeit an. Vermutlich betrat ein weiterer Täter das Wohnhaus und suchte nach der Beute, als die 85-Jährige ...

mehr