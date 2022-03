Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 85-Jährige bestohlen ++ Feuer auf Carport übergegriffen ++

Landkreis Osterholz (ots)

85-Jährige bestohlen

Schwanewede. Unbekannte Täter stahlen am Sonntagabend Schmuck aus dem Wohnhaus einer 85-Jährigen. Nach ersten Erkenntnissen bat ein unbekannter Täter in Begleitung zweier unbekannter Kinder Hilfe bei der Gartenarbeit an. Vermutlich betrat ein weiterer Täter das Wohnhaus und suchte nach der Beute, als die 85-Jährige mit der ersten Person und den Kindern in Richtung Garten gingt. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Feuer auf Carport übergegriffen

Schwanewede. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am frühen Sonntagabend Mülltonnen im Koppelsberg in Brand. Das Feuer griff ersten Erkenntnissen zufolge auf ein angrenzendes Carport und eine Hecke über, bevor es von der Freiwilligen Feuerwehr Schwanewede gelöscht werden konnte. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers wurden aufgenommen und dauern derzeit an. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell