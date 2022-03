Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 06.03.2022

PI Verden-Osterholz (ots)

- LANDKREIS VERDEN:

Fahranfänger unter Drogeneinfluss

Verden - Am frühen Sonntag Morgen fiel Beamten der Verdener Polizei ein Kleinwagen im Stadtgebiet durch unsichere Fahrweise auf. Bei einer Kontrolle in der Bahnhofstraße wurden bei dem 20jährigen Fahrer des Toyota Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutprobe veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Bei der Suche nach mitgeführten Drogen wurden die Beamten fündig. Zudem wurden bei einem der Mitfahrer verbotene Waffen aufgefunden, weswegen weitere Strafverfahren eingeleitet wurden.

Auffahrunfall mit hohem Schaden

Verden - Am Samstag gegen 11 Uhr kam es auf der Bundesstraße 215 kurz vor der Nordbrücke zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 36jähriger Dörverdener bemerkte vor sich den stockenden Verkehr zu spät und fuhr mit seinem VW Passat auf den Renault einer 51jährigen Frau aus Dörverden auf. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, jedoch entstand Sachschaden, den die Polizei auf ca. 15000,- EUR schätzt. Der Passat musste anschließend abgeschleppt werden.

Verkehrsbeeinträchtigung durch Fahrzeugbrand

Kirchlinteln - Am späten Samstag Vormittag bemerkte ein 30jähriger Fordfahrer, dass mit seinem Auto etwas nicht in Ordnung war, während er die A 27 von Walsrode in Richtung Bremen befuhr. Der junge Mann konnte sein Fahrzeug kurz vor der Anschlussstelle Verden-Ost noch auf den Seitenstreifen lenken und stellte dann fest, dass Rauch aus seinem Motorraum kam. Im Anschluss geriet der ganze Pkw in Brand und brannte komplett aus. Für die Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr musste die Fahrbahn für rund eine halbe Stunde gesperrt werden, wodurch andere Autofahrer geduldig warten mussten.

Einbrüche in Achim-Bollen

Achim - In der Nacht zu Samstag drangen unbekannte Personen in einen Büroraum in der Bollener Dorfstraße ein, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Bei dem Einbruch wurden diverse hochwertige Elektronikartikel entwendet. Ohne Beute blieben die Täter bei einem Einbruch in den Bollener Dorfkrug. Nachdem eine Scheibe eingeschlagen wurde, wurde in der Gaststätte vergeblich nach Diebesgut gesucht. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 04202-9960 zu melden.

Verkehrsunfall mit verletztem E-Bike-Fahrer

Riede. In den Nachmittagsstunden des 05. März wollte ein 72jähriger Mann aus Thedinghausen mit seinem E-Bike die Bremer Straße überqueren. Dabei übersah er den aus Richtung Dreye herannahenden Toyota eines 32-jährigen Bremers. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer verletzt und umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ:

Im Supermarkt bestohlen

Osterholz-Scharmbeck - In mehreren Verbrauchermärkten im Landkreis kam es im Laufe des Samstags erneut zu Diebstählen aus Taschen, die, wenn auch nur kurz, unbeachtet im Einkaufswagen verblieben waren. Der Polizei Osterholz wurden zunächst vier Taten angezeigt, bei denen die Portemonnaies mit Geld und Geldkarten abhanden kamen. Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang, Geldbörsen nah am Körper und nicht in mitgeführten Taschen zu tragen um möglichen Tätern keine Gelegenheit zum Diebstahl zu geben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen konnten, werden gebeten, die Polizei Osterholz unter Tel. 04791/3070 anzurufen.

