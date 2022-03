POL-VER: Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Landkreis Verden (ots) - Einbruch in Borstel Verden. Unbekannte Täter sind, wie erst Tage später bekannt wurde, am vergangenen Wochenende in eine Wohnung an der Carl-Hesse-Straße eingebrochen. Zwischen vergangenem Samstagnachmittag und Montagfrüh hebelten sie ein Fenster auf und stiegen anschließend in die Räumlichkeiten ein, wo sie nach möglicher Beute suchten und letztlich Bargeld entwendeten. Danach flüchteten ...

