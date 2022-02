Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Motorrollerfahrer übersehen

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 60 Jahre alter Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Gescher. Der Gescheraner war gegen 07.00 Uhr auf der Bahnhofstraße stadteinwärts unterwegs, als der Wagen eines 42 Jahre alten Gescheraners kreuzte. Der Autofahrer wollte vom verkehrsberuhigten Rottkamp nach links auf die Bahnhofstraße abbiegen. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, infolgedessen der Zweiradfahrer stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Mit circa 3.500 Euro wird der Sachschaden insgesamt beziffert.

