POL-BOR: Borken - Vorfahrt missachtet

80-Jährige stürzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 80 Jahre alte Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Borken zugezogen. Die Borkenerin war auf dem parallel zur Straße Nonnenfettweide verlaufenden kombinierten Geh-/Radweg unterwegs. Als sie den Nordesch queren wollte, kam es zur Kollision mit dem Wagen einer 31 Jahre alten Velenerin. Diese hatte den Nordesch aus Richtung Königsberger Straße kommend in Richtung Nordring befahren und die Vorfahrt der Radfahrerin missachtet. Die 80-Jährige stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 1.100 Euro geschätzt.

