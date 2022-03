Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Borstel ++ E-Scooter: Acht Anzeigen ++

Landkreis Verden (ots)

Einbruch in Borstel

Verden. Unbekannte Täter sind, wie erst Tage später bekannt wurde, am vergangenen Wochenende in eine Wohnung an der Carl-Hesse-Straße eingebrochen. Zwischen vergangenem Samstagnachmittag und Montagfrüh hebelten sie ein Fenster auf und stiegen anschließend in die Räumlichkeiten ein, wo sie nach möglicher Beute suchten und letztlich Bargeld entwendeten. Danach flüchteten die Diebe unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

E-Scooter: Acht Anzeigen

Landkreis Verden. In Achim und Verden registrierte die Polizei allein im Laufe des Donnerstags insgesamt acht E-Scooter, die bei Gebrauch im öffentlichen Verkehrsraum nicht versichert waren oder deren Versicherung abgelaufen war. Aus diesem Grund weist die Polizei darauf hin, dass jährlich am 1. März das neue Versicherungsjahr beginnt. Fahrerinnen und Fahrer von Kleinkrafträdern, Mofas, Krankenfahrstühlen und Elektrokleinstfahrzeugen, müssen sich, sofern noch nicht geschehen, umgehend um die in diesem Jahr grünen Versicherungskennzeichen kümmern. Dies verhindert Strafverfahren, außerdem vermeidet man im Falle von Verkehrsunfällen horrende Kosten.

