Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben ++ Transporter aufgebrochen ++ Gefälschter Impfausweis ++ Fußgänger verletzt ++

Landkreis Verden (ots)

Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben

Dörverden. Doppeltes Unglück am Mittwoch für eine 95-jährige Kundin eines Verbrauchermarktes an der Großen Straße. Während die Frau hier gegen 11:30 Uhr einkaufte, entwendete ihr ein unbekannter Täter die Geldbörse, in dem sich mehrere Hundert Euro sowie die EC-Karte befanden. Anschließend benutzte der Dieb noch die EC-Karte und hob damit einen vierstelligen Betrag vom Konto der Dame ab. Um derartige Taten zu verhindern, bittet die Polizei dringend darum, Portmonees stets in verschlossenen Innentaschen eng am Körper zu tragen. Die Geheimzahlen dürfen zudem keinesfalls notiert in der Geldbörse aufbewahrt werden.

Transporter aufgebrochen

Verden/Walle. Unbekannte Täter öffneten zwischen Dienstagabend und Mittwochabend gewaltsam einen Transporter, der an der Poggenmoorstraße geparkt war. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Langfinger einen Werkzeugkoffer, mit dem sie unerkannt flohen. Nach der Tat entsorgten die Diebe ihre Beute aus unbekannten Gründen im Bereich des Verdener Tierheims. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am Tatort oder auch im Bereich des Tierheims gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Gefälschter Impfausweis

Achim. Am Mittwoch gegen 14 Uhr bemerkten Beamte des Polizeikommissariats Achim auf dem Achimer Bahnhof starken Cannabisgeruch bei einem 42-Mann, der sich hier aufhielt. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten beim Mann ein Rauchgerät mit mutmaßlichen Anhaftungen von Drogen sowie zufällig einen gefälschten Impfausweis. Um festzustellen, ob der Mann zudem einen entsprechend gefälschten digitalen Impfausweis auf dem Handy besitzt, wurde um Aushändigung des Smartphones gebeten. Daraufhin beschädigte der Mann sein eigenes Handy vor den Augen der Beamten, die das Gerät daraufhin trotzdem beschlagnahmten. Vor der Mitnahme des Mannes zur Wache leistete der 42-Jährige noch Widerstand, den die Beamten jedoch brechen konnten. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen den Mann leitete die Polizei Achim Strafverfahren wegen Fälschung von Impfausweisen, wegen des Besitzes von Marihuana sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Das Rauchgerät und auch das Mobiltelefon bleiben bis zur Auswertung in amtlicher Verwahrung.

Fußgänger verletzt

Achim/Uesen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Uesener Feldstraße (L156) wurde am Mittwoch gegen 6:45 Uhr ein 27-jähriger Fußgänger verletzt. Ein 41-jähriger Autofahrer befuhr die Straße Im Finigen und beabsichtigte nach links in die L156 einzubiegen. Hierbei übersah er den 27-Jährigen, der die L156 zu Fuß in Richtung Max-Naumann-Straße überquerte. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen und wurde daher mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell