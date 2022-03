POL-VER: Einbruch nicht gelungen ++ Pkw eingeschlagen ++ Fahrzeug schleudert über Fahrbahn - 30-Jährige verunfallt ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Einbruch nicht gelungen

Oyten. Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Freitagnacht und Montagvormittag nach ersten Informationen in eine Sicherheitsfirma in der Straße "An der Autobahn" einzubrechen. Sie beschädigten dazu eine Fensterscheibe, ließen jedoch aus unbekannten Gründen von der weiteren Tatausführung ab. Der Sachschaden wird dennoch auf 500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Pkw eingeschlagen

Oyten. Bislang unbekannte Täter schlugen zwischen Samstagabend und dem frühen Sonntagmorgen eines Scheibe eines VW ein, der auf einem Parkplatz im Sonnenblumenweg abgestellt war. Ob etwas gestohlen wurde, wird noch geprüft. Der Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim auf verdächtige Beobachtungen gebeten.

Fahrzeug schleudert über Fahrbahn - 30-Jährige verunfallt

Verden. Eine 30-jähriger Fahrerin eines Nissan kam am Montag gegen kurz vor 18:00 Uhr aus bislang unbekannter Ursache von der Holtumer Straße ab und prallte gegen einen Baum. Den ersten Informationen zufolge soll sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein, verlor scheinbar die Kontrolle über das Fahrzeug und kam in den Seitenraum links der Fahrbahn, wo sie gegen einen Baum prallte, bevor sie auf einen Acker rechts von der Fahrbahn schleuderte und dort zum Stehen kam. Rettungskräfte brachten die Frau mit möglicherweise schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Sachschaden konnte noch nicht genau beziffert werden.

