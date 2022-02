Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Versammlungen im Landkreis Osterholz

Landkreis Osterholz (ots)

Am Montagabend kam es ab 18 Uhr im Landkreis Osterholz zu mehreren Versammlungen und Gegenversammlungen, an denen insgesamt knapp 300 Menschen teilnahmen. Die Polizei begleitete die Demonstrationen mit Einsatzkräften.

In Lilienthal gingen rund 150 Menschen aufgrund des Konfliktes zwischen Russland und der Ukraine auf die Straße. Diese Versammlung war zuvor angezeigt worden und wurde ortsfest am Rathaus abgehalten. Hier wurden alle Auflagen eingehalten.

In Ritterhude bewegte sich ein zuvor nicht angezeigter Aufzug mit rund 30 Teilnehmenden am Ortsrand, um sich kritisch mit der Corona-Politik auseinandersetzten. Gegen einen Mann, der von der Polizei als Versammlungsleiter eingestuft wurde, leiteten die Beamten eine Anzeige ein, da er die Versammlung bei den Behörden nicht angemeldet hatte. Gegen eine weitere Person wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung zum Nachteil eines Polizisten eingeleitet. Und weil eine Person der Polizei ihre Personalien nicht mitteilen wollte, kommt auf sie nun ein empfindliches Bußgeld zu.

Ohne vorherige Anzeige kamen in Schwanewede 25 Menschen zu einem Aufzug zusammen. Gegen drei Personen wurden Verfahren eingeleitet, da diese keine Masken trugen.

Ebenfalls ohne Anmeldung versammelten sich in Worpswede 35 Personen, die als Aufzug durch den Ort gingen, um sich kritisch mit den Corona-Maßnahmen auseinanderzusetzen. Verstöße wurden hier nicht festgestellt. Zeitgleich versammelten sich 30 Personen zu einer zuvor angezeigten Menschenkette am Rathaus in Worpswede. Auch hier gab es keine besonderen Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz