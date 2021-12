Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Recklinghäuser bei Unfall verletzt, vier Autos beschädigt

Recklinghausen (ots)

Ein 51-jähriger Recklinghäuser fuhr mit einem Lieferfahrzeug auf der Dortmunder Straße in Richtung Recklinghausen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen geparkten Pkw, anschließend drehte sich sein Fahrzeug in die Gegenrichtung und kollidierte mit einem weiteren geparkten Wagen am Fahrbahnrand. Dieser schob ein weiteres, davor stehendes Auto an, sodass insgesamt vier Fahrzeuge durch den Unfall beschädigt wurden. Der Recklinghäuser erlitt schwere Verletzungen und wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert. Zwei Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, gegen 20.35 Uhr. Der genaue Unfallort liegt zwischen der Münsterlandstraße und der Straße "Im Kuniberg".

