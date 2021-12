Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Handtasche geraubt - Frau festgenommen

Recklinghausen (ots)

Nach einem Handtaschenraub auf der Nimrodstraße nahm die Polizei eine 41-jährige Hertenerin vorläufig fest. Die Frau hatte am heutigen Vormittag auf der Nimrodstraße, etwa 100m östlich der Ewaldstraße, eine 81-jährige Frau angesprochen und nach Geld gefragt. Dann riss sie schlagartig an der Handtasche der Seniorin aus Herten, sodass diese dabei sogar zu Boden stürzte. Obwohl die ältere Dame am Boden lag, zerrte die Unbekannte weiter an der Tasche. Als dann der Riemen plötzlich riss, setzte sie mitsamt der Tasche zur Flucht an. Allerdings kam die Frau nicht weit. Zwei unbeteiligte Zeugen vernahmen die Hilferufe der Seniorin und eilten ihr zu Hilfe. Sie hielten die 41-Jährige nach kurzer Nacheile fest und informierten die Polizei. Bei den beiden Männern handelt es sich um einen 51-jährigen Hertener und einen 32-jährigen Mann aus Hamm. Die 81-Jährige erlitt bei dem Übergriff leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war nicht eingesetzt. Die 41-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren.

