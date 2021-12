Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Verletzte bei Zusammenstoß an Kreuzung

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Schillerstraße/Bruchstraße/Zeppelinstraße sind am Dienstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 61-jährige Autofahrerin aus Marl gegen 16.35 Uhr von der Bruchstraße geradeaus über die Kreuzung in Richtung Zeppelinstraße fahren und stieß dabei mit einer 44-jährigen Autofahrerin aus Marl zusammen, die auf der Schillerstraße in Richtung Hervester Straße unterwegs war. Die 61-Jährige wurde nach dem Unfall im Rettungswagen ambulant behandelt. Die 44-Jährige und ihre 15-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt.

