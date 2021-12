Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zwei Verletzte und drei kaputte Autos bei Unfall auf Kreuzung

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Dorstener Straße/Hackfurthstraße hat es am frühen Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 20-jährige Autofahrerin aus Schermbeck gegen 14.25 Uhr von der Huyssenstraße geradeaus über die Kreuzung in Richtung Hackfurthstraße fahren und stieß dabei mit einer 30-jährigen Autofahrerin aus Gladbeck zusammen, die von rechts kam und auf der Dorstener Straße Richtung Frentroper Straße fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 20-Jährigen noch gegen das stehende Auto einer 58-jährigen Frau aus Bottrop geschleudert. Die 20-Jährige und die 30-Jährige wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallursache hat nach ersten Erkenntnissen vermutlich die tiefstehende Sonne eine Rolle gespielt, wodurch die 20-Jährige geblendet wurde.

